تركيا تقيم نقطة مراقبة بالقرب من سراقب شمالي سوريا

أقامت القوات التركية نقطة مراقبة جديدة على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي دمشق وحلب، العابر لمدينة سراقب، في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا.وتعتبر نقطة المراقبة الجديدة، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، هي الثانية التي يتم إنشاؤها في مدينة سراقب خلال عدة أيام.وتتمركز النقاط التركية جميعها في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، لكن عقب سيطرة قوات النظام السوري، المدعومة من الطيران الروسي على خان شيخون وريف حماة الشمالي، في أغسطس الماضي، حوصرت نقطة المراقبة في مدينة مورك.كما تمكنت القوات الحكومية السورية والروسية من محاصرة نقطة المراقبة التركية الثانية الواقعة بمنطقة الصرمان بريف إدلب الشرقي، بعد تقدم عسكري في تلك الفترة.