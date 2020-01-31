ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 212 شخصًا

أعلنت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصينية وفاة 42 حالة إضافية ناتجة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 212 حالة على الأقل.وأفادت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية، بأنه تم تأكيد إصابة 1220 حالة إضافية في المقاطعة خلال فترة 24 ساعة.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.وقال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن القرار جاء عقب اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.