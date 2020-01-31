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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونغو تستضيف قمة إفريقية لمناقشة الأزمة الليبية

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:02 ص
القمة الثامنة
القمة الثامنة
وكالات
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استضافت العاصمة الكونغولية، برازافيل، القمة الثامنة للجنة العليا للإتحاد الإفريقي، لمناقشة وضع ليبيا، والتي يشارك فيها بعض رؤساء وحكومات دول القارة السمراء.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" صرح وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، عن أهداف قمة برازافيل، بأن" القمة ستعنى بصياغة مقترحات تضع حدا للأزمة بين الإخوة الليبيين على ضوء مؤتمر برلين"، لافتا إلى أن الوضع في ليبيا قد دخل "مرحلة تحول مثيرة للقلق للغاية".

ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع برلين بألمانيا "على مستوى رؤساء الدول والحكومات"، واجتماع الجزائر مع رؤساء دول الجوار، بهدف إيجاد حلول للأزمة الليبية وتعيين خارطة طريق الاتحاد الإفريقي حول إقامة حوار بين الليبيين كشرط مسبق لكل مسار انتخابي في بلادهم.

وستجدد قمة برازافيل أيضًا الموقف الإفريقي الذي يتمثل في تغليب الحوار بين الليبيين بغية إيجاد حل سياسي من شأنه إخراج ليبيا من"الأزمة" التي تتخبط فيها منذ 2011.

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