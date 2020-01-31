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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور» تعلن إغلاق شارع الهرم جزئيًا

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:23 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، شارع الهرم جزئيا، بداية من منتصف الليل، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع».

وياتي ذلك بغرض تنفيذ أعمال نقل مرافق الغاز الطبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، ما يضطرها لغلق شارع الهرم جزئيًا أمام سينما الهرم فى الاتجاهين، دون تعطيل لحركة المرور، وتستغرق الأعمال 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 31 يناير الجارى، وتنتهى يوم الأحد الموافق 2 فبراير المقبل، على أن تقتصر فترة الأعمال على الفترة من الساعة 12 منتصف اليل وحتى 5 صباحًا فقط.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو تنتهي الأحد الموافق 2 فبراير المقبل، على أن يكون العمل طوال 24 ساعة، وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية اليه.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

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