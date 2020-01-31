انتظام الحركة الملاحية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والجوية بمنياء القاهرة الجوى، خلال الساعات الماضية، انتظاما كبيرا فى عمليات الاقلاع والهبوط، حيث لم يتلق برج المراقبة الملاحية بمطار القاهرة الدولى، أي إخطارات من جانب شركات الطيران العالمية تفيد بإلغاء أو تأجيل رحلات تابعة لهم.ومن جانبها، تقوم السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران.وتشهد صالات مطار القاهرة الدولى الدولية والداخلية، خلال الأيام القليلة الماضية، حركة مستمرة، تزامنا مع بدء إجازات نصف العام المدرسى، فضلا على حرص آلاف السائحين العرب والأجانب لزيارة المدن المصرية خلال تلك الفترة.