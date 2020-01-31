التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقه داخل منزلها بمنطقة المعادي.وأوضح المصدر أن وفاة الصحفية رحاب بدر لا يوجد به شبهة جنائية وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وتم العثور على أدوية اكتئاب داخل شقتها.وعن تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة رحاب بدر حامد، في العقد الثالث من عمرها، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة طرة المعادي.وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان تبين أن الصحفية قامت بشنق نفسها عن طريق «جنش مروحة» بسقف غرفة نومها، وأغلقت باب شقتها «بالترباس» قبل الانتحار، وقام الجيران بكسر شراعة الباب وفتح الباب من الداخل وفوجئوا بجثة الصحفية معلقة بحبل بالسقف.وبسؤال زوج الضحية المبلغ أوضح أنه قام بالاتصال بها عدة مرات ولم تستجب، فطلب من والدتها الذهاب لها وعندما ذهبت لها ولم تستجب طلبت والدتها من الجيران مساعدتها في فتح الباب، لافتًا إلى أنه تلقى اتصال هاتفي من أحد الجيران أخبره بوفاة زوجته.وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، وذلك قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وجاري فحص جيرانها وجمع المعلومات عن معارفها للتأكد من شبهة جنائية من عدمه.