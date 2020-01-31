ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلستها اليوم، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 124.08 نقطة، أو0.43%، ليصل إلى 28858.53 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 10.26 نقطة، أو 0.31%، ليصل إلى3283.66 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 23.77 نقطة، أو 0.26%، ليصل إلى 9298.93 نقطة.وتعافت الأسهم الأمريكية في أواخر جلسة التداول لتغلق على ارتفاع بعد تعليقات من منظمة الصحة العالمية التي أعلنت فيروس كورونا في الصين حالة طوارئ عالمية، بينما رسمت نتائج أعمال للشركات صورة متباينة.