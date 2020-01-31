«أبومازن» يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع الجامعة العربية حول خطة السلام

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، للمشاركة فى أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية، غدًا السبت، لوزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بالموقف الفلسطيني عن خطة السلام، التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء الماضى، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.ومن جانبها؛ أعلنت السلطات الأمنية بميناء القاهرة الجوى، حالة الاستنفار والطوارىء القصوى لتأمين وصول وسفر محمود عباس، حيث تم إخلاء باركات السيارت المواجة للصالة الرئاسية بالمطار، وتشديد الإجراءات التأمينية والأمنية بجميع الطرق والمداخل المؤدية إلى الصالة الرئاسية.