دعم «صحة الغربية» بـ٥٣ ماكينة غسيل كلوى

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، دعم المديرية بـ 53 ماكينة غسيل كلوي، وذلك بعد التواصل مع الوزارة لعمل إحلال وتجديد للماكينات المكهنة والتى عملت أكثر من 40 ألف ساعةوقال وكيل صحة الغربية، على هامش مروره على بعض المستشفيات بالمحافظة، إنه قام بمخاطبة الوزارة استجابة لمطالب المرضى والمديرية، حيث قام التموين الطبي بالوزارة بإرسال 53 ماكينة غسيل، تكلفة الماكينة الواحدة منها 200 ألف جنيه.وأكد وكيل صحة الغربية أنه وجه بتوزيعهم على الأماكن الأكثر احتياجا بواقع 10 ماكينات إلى مستشفي زفتى العام، و10ماكينات إلى مستشفى المحلة العام، و10 ماكينات إلى مستشفى بسيون، و10 ماكينات إلى مستشفى كفر الزيات، و8 ماكينات إلى مستشفى السنطة، و5 ماكينات إلى مستشفى المنشاوي ماركة «بى برون» دفعه أولى، وذلك لتقديم خدمة صحية متميزة والحفاظ على صحة المرضى.