رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
تركيا تسلِّم حكومة الوفاق الليبية منظومة دفاع جوي

عالم

تركيا تسلِّم حكومة الوفاق الليبية منظومة دفاع جوي

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طباعة
تلقت سلطات مطار سوهاج الدولي، بلاغًا من قائد الطائرة الخاصة برحلة «آير كايرو» والقادمة من مطار الرياض، يفيد بالاشتباه في إصابة أحد الركاب القادمين من السعودية، بفيروس «كورنا» المستجد.

وعلى الفور، اتخذت سلطات المطار إجراءاتها الوقائية ورفع درجة الاستعداد للقصوى، عقب ورود البلاغ من قائد الطائرة، وتم فحص جميع الركاب على متن الطائرة والبالغ عددهم 163 راكبًا، ومن ثم تم التحفظ على المشتبه في إصابته وهو «إبراهيم. ح. ا»، 28 عامًا، سائق ويقيم محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، مساء الخميس، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه يجري تجهيز حجر صحي حالياً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوماً وهي فترة حضانة المرض.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع شرطة أسيوط (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

منذ حوالي 12 ساعة

أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

إنفوجراف

image description

وزيرة الهجرة: نوفر بدائل للشباب عن الهجرة غير الشرعية

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

image description

إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

رابط موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب