تركيا تسلِّم حكومة الوفاق الليبية منظومة دفاع جوي

تلقت سلطات مطار سوهاج الدولي، بلاغًا من قائد الطائرة الخاصة برحلة «آير كايرو» والقادمة من مطار الرياض، يفيد بالاشتباه في إصابة أحد الركاب القادمين من السعودية، بفيروس «كورنا» المستجد.وعلى الفور، اتخذت سلطات المطار إجراءاتها الوقائية ورفع درجة الاستعداد للقصوى، عقب ورود البلاغ من قائد الطائرة، وتم فحص جميع الركاب على متن الطائرة والبالغ عددهم 163 راكبًا، ومن ثم تم التحفظ على المشتبه في إصابته وهو «إبراهيم. ح. ا»، 28 عامًا، سائق ويقيم محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.وأعلنت وزارة الصحة تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا الجديد.وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، مساء الخميس، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه يجري تجهيز حجر صحي حالياً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوماً وهي فترة حضانة المرض.