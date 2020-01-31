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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنفى وجود حالات مصابة بفيرس كورونا الجديد

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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نفت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في موسكو.

وحسبما أفاد موقع "نيويورك تايمز" قال مكتب تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، في بيان، تعليقًا على معلومات أفادت بتسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في موسكو: «نحن لا نؤكد هذه المعلومات».

واليوم الجمعة، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حالة الطوارئ العامة استجابة لتفشي وباء كورونا الجديد، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقل لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.

وقال جيبريسوس، إنه وفقًا لنتائج اجتماع لجنة الطوارئ في المنظمة "نعلن حالة الطوارئ الدولية"، وأن المنظمة لا تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

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