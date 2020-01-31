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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أسلحة نارية ومتهمين هاربين فى حملة أمنية بالمنيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:08 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
المنيا - على حسين
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شنت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم، حملة مكبرة بقيادة اللواء محمود خليل مدير الأمن نجحت خلالها في ضبط 17 قطعة سلاح ناري غير مرخصة و7 قضايا مخدرات وضبط 1798 متهم هارب من أحكام قضائية وتحرير 4 ألاف 431 مخالفة مرورية متنوعة.

كانت حملة أمنية مكبرة ضمت أجهزة البحث الجنائي ومباحث مكافحة المخدرات ووحدة تنفيذ الأحكام ومباحث المرور بقيادة مدير الأمن قد تمكنت من ضبط 17 قطعة سلاح ناري من بينها بندقية آلية و4 بندقية خرطوش ومسدس و11 فرد رصاص وخرطوش محلية الصنع.

كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي 7 قضايا مخدرات من بينهم قضيتين تعاطي و5 قضايا اتجار حيث تم ضبط 205 جرام من مخدر الحشيش و80 جرام هيروين و510 قرص مخدر من مختلف الأنواع قبل بيعها وترويجها.

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقيادة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية في ضبط 1798 متهم هارب من أحكام قضائية متنوعة من بينها أحكام جنائية وأخرى أحكام حبس جزئي وأحكام مستأنف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تمكنت مباحث المرور بقيادة العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمحافظة من تحرير 4 آلاف و431 مخالفة متنوعة وضبط سائق يتعاطى مخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة بعد فحص عينة 47 سائق في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة.

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