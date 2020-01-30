الرقابة تحذر المنشآت السياحية من التعامل مع الكيانات غير المرخصة

حذرت هيئة الرقابة الإدارية، كافة المنشآت السياحية والفندقية من التعامل مع أى كيانات غير مرخصة في جميع أنشطتها.وجاء نص الخطاب الموجه من عبدالفتاح العاصي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، والذي تم تعميمه إلى إتحاد الغرف السياحية، والغرف السياحية الخمسة بضرورة الالتزام بما تضمنه توجيهات الحكومة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تضمن الخطاب "يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات وإنه من يخالف ذلك يعرض المنشآة أو الشركة والمسئولين عنها لعقوبات قانونية صارمة".جاء ذلك بعد أن رصدت الرقابة خلال الفترة الماضية قيام القطاع السياحي، بالتعامل مع كيانات غير مرخصة سواء من وزارة السياحة أو من الجهات المعنية لتراخيص هذه الكيانات والتي تعمل تحت نشاطات غير مراقبة والتي يطلق عليها الاقتصاد السرى.كما طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة إتباع كافة القطاعات السياحية سواء بالوزارة أو إتحاد الغرف، والغرف التابعة، لهذه التعليمات، وتعميم منشور من الوزارة يوجه إلى الإتحاد والغرف الخمسة بتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، فى ظل تزايد وانتشار الكيانات غير المرخصة من قبل وزارة السياحة.