إيطاليا تسجل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلن رئيس وزراء ايطاليا، جوزيبي كونتي، عن تعليق كل الرحلات من الصين وإليها على خلفية فيروس كورونا الجديد، بعد تأكد وجود حالتي إصابة فى البلاد لأول مرة.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.وقال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن القرار جاء عقب اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.