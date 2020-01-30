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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تراجع طفيف للقيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة خلال يناير

الخميس 30/يناير/2020 - 11:22 م
جريدة الدستور
أكرم عمران
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تراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصري خلال تعاملات شهر يناير الجاري، لتسجل بنهاية جلسات الشهر منخفضة بمقدار 124 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي القيمة السوقية 708.1 مليار جنيه في نهاية الفترة منخفضا بنحو 0.02% خلال الفترة، كما هو مبين في الجدول أدناه.

وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 13918نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.31.%بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنحو 0.67% % مغلقا عند 05384.538 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.89 مغلقا الفترة عند 1975 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.54 %مغلقا عند 16099 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 انخفاضا بنحو 0.21% مغلقا عند 1395 نقطة.

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