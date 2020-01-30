47 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال يناير

ارتفعت قيمة التداولات في البورصة بنهاية تعاملات شهر يناير الجاري بنحو 12.2 مليار جنيه، رغم انخفاض القيمة السوقية للأسهم بنحو 0.02% بقيمة 124 مليون جنيه.وبحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 47.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.4 مليار ورقة منفذة على 377 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 35.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.5 مليار ورقة منفذة على 373 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 23.26 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 77.77% خلال الشهر.سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.8%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.5% والعرب على 9.7% ذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 190.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 199.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.ومثلت تعاملات المصريين نحو 65.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.5 % وسجل العرب 9.7% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 190.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 199.4 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.