رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

47 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال يناير

الخميس 30/يناير/2020 - 11:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكرم عمران
طباعة
ارتفعت قيمة التداولات في البورصة بنهاية تعاملات شهر يناير الجاري بنحو 12.2 مليار جنيه، رغم انخفاض القيمة السوقية للأسهم بنحو 0.02% بقيمة 124 مليون جنيه.

وبحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 47.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.4 مليار ورقة منفذة على 377 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 35.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.5 مليار ورقة منفذة على 373 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 23.26 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 77.77% خلال الشهر.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.8%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.5% والعرب على 9.7% ذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 190.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 199.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين نحو 65.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.5 % وسجل العرب 9.7% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 190.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 199.4 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن ندى ضحية الختان بأسيوط

منذ حوالي 10 ساعات

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. زلزال يضرب الإسكندرية

منذ يوم

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع عنصرين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع شرطة أسيوط (صور)

الصور

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

image description

صور ندوة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح بحضور الدكتور محمد الباز

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النائب العام بشأن ندى ضحية الختان بأسيوط

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

في أول تعليق.. مُنقذ ابنته من تحت عجلات القطار يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

وزيرة الهجرة: نوفر بدائل للشباب عن الهجرة غير الشرعية

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

image description

إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

رابط موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب