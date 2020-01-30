480 ألف أوقية.. ارتفاع إنتاج الذهب من منجم السكري

ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكرى فى مصر خلال العام 2019، بنسبة 2%، ليصل إلى 480.528 ألف أوقية، مقابل 472.418 ألف أوقية من الذهب خلال عام 2018، وفقا لبيان الشركة على موقعها الإلكترونى.وأكدت الشركة، أن متوسط سعر بيع أوقية الذهب ارتفع خلال العام الماضى، بنسبة 10%، ليصل إلى 1399 دولارا، مقابل 1267 دولارا خلال العام الماضى.ويقدر احتياطى منجم السكرى بـ 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب فى العالم.وتستهدف الشركة أن يتراوح إنتاحها من الذهب خلال العام الحالى ما بين 510 آلاف أوقية و540 ألف أوقية.وتحصل الهيئة على 55% من أرباح «سنتامين» عن عملياتها فى منجم السكرى بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة؛ حيث تورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويا.وكانت الهيئة العامة للثروة المعدنية، حصلت على نحو 75 مليون دولار من شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، أرباحا خلال الفترة من بداية عام 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه؛ وحصلت منذ بداية العام الماضى وحتى نهاية نوفمبر الماضى على إتاوة بقيمة 18.4 مليون دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه الهيئة خلال العام الحالى من أرباح وإتاوة إلى 93.4 مليون دولار.