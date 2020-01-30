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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سهير شلبي تكشف تفاصيل حبها للإعلامي أحمد سمير

الخميس 30/يناير/2020 - 11:11 م
الإعلامية سهير شلبي،
الإعلامية سهير شلبي،
سناء إسماعيل
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قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها عاشت قصة حب كبيرة مع الإعلامي الراحل أحمد سمير، وكشفت تفاصيل بدايتها.

وأضافت سهير خلال لقائها في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار" أن الحب يحسد، لأنها تعرضت للكثير من المواقف مع زوجها الإعلامي الراحل أحمد سمير، وعانيا كثيرًا من الحسد، مشيرة إلى أن قصص الحب الحقيقة لابد أن يحدث فيها صدمة أو كارثة حتى تخلد.

وأكدت أن زوجها لم يأتي مثلة لأنه كرجل فيه كل الصفات الجميلة من الدماغ والشخصية والطلة والهيبة والمهنية والحب والرومانسية.

وأوضحت أن أول شرارة حب بدأت بينهما كانت في ستوديو 8 خلال تقديمها "السهرة المفتوحة" وهو داخل الأستوديو ليقدم موجز الأنباء وتلاقت أعينهما وكانت هذه هي البداية، وكانت وقتها صغيرة في السن جدًا.

وعن الجانب الرومانسي أكدت أنه لم يكن يناديها بإسمها إلا نادرًا ولكنه كان يناديها دائمًا بـ "يا حبيبتي"، وطالبت بالعودة إلى الرومانسية لأنها بأنها مبعث السعادة.

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