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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ميناء القاهرة الجوي: نتخذ كل الاحتياطات الوقائية.. و«ربنا يحمينا من كورونا»

الخميس 30/يناير/2020 - 11:08 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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قال مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، إن كل الركاب القادمين "رحلات مباشرة" من الصين، يتم مناظرتهم، من خلال الحجر الصحي، بقياس درجة الحرارة، ووضع كل راكب على "سيستم كمبيوتر" ويتم متابعته لمدة 14 يوما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، المُذاع على قناة "DMC"، أنه في حال الاشتباه، يتم فحص الجهاز التنفسي للشخص المشكوك في حالته، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات تُنفذ مع الركاب القادمين عن طريق مباشر أو غير مباشر من الصين.

وتابع: "في حال الاشتباه في أي حالة يتم عزلها، والحمد لله مفيش حاجة ظهرت حتى الآن، وربنا يحمينا من كورونا"، منوها أن كل المتعاملين مع ركاب قادمين من الصين يرتدون الماسك الوقائي، بما فيهم "طاقم الطائرة، والخدمات الأرضية والنظافة".

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