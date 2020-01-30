رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
وزير الرياضة يجتمع مع مرتضى منصور بسبب «سوبر أفريقيا»
الخميس 30/يناير/2020 - 11:07 م
طباعة
يجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال ساعات بسبب لقاء السوبر الافريقي.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
منذ يوم
الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها
منذ ساعتين
زينة تصنع حالة من البهجة بعد ظهورها فى برنامج «الحكاية»
منذ حوالي 13 ساعة
3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة
منذ حوالي 22 ساعة
تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى
الصور
اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب
بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)
أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا
صور ندوة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح بحضور الدكتور محمد الباز
ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم
الأكثر قراءة
أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته
منذ حوالي 3 ساعات
«الصحة العالمية» تعلن الطوارئ بشأن «كورونا»
منذ 40 دقيقة
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول
منذ يوم
أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
إنفوجراف
وزيرة الهجرة: نوفر بدائل للشباب عن الهجرة غير الشرعية
«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)
خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)
إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)
أيام زمان
فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»
منذ أقل من ساعة
اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»
منذ أقل من ساعة
أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي
منذ أقل من ساعة
فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته
منذ ساعة
المزيد
نجم الساعة
فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»
منذ أقل من ساعة
الصحة
طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء
منذ حوالي 7 ساعات
اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية
منذ حوالي 10 ساعة
أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر
منذ حوالي 13 ساعة
البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر
منذ حوالي 14 ساعة
المزيد
منوعات
كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط
منذ حوالي 4 ساعات
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط
منذ حوالي 6 ساعات
موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020
منذ حوالي 6 ساعات
رابط موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد
مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد
الثقافة
وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب
منذ ساعتين و 33 دقيقة
عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى
منذ حوالي 9 ساعات
ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة
منذ حوالي 9 ساعات
توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب
منذ حوالي 10 ساعة
المزيد