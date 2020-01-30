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رئيس التحرير التنفيذي
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ولاء عادل: الكتابة حياة أخرى أتمناها للجميع

الخميس 30/يناير/2020 - 11:02 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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«ولاء عادل عبد الوكيل» 25 سنة، من قرية صغيرة بمحافظة الجيزة، حاصلة على ليسانس آداب قسم التاريخ جامعة عين شمس، ولها عدة أعمال أدبية وهي: «لعنة كا» رواية صادرة عن دار كليوباترا 2019، قصة قصيرة «دماء بريئة» نشرت في كتاب مجمع للقصص القصيرة «الرجال لا يتزوجون الجميلات» 2018 عن دار ضاد قبل غلقها، قصة قصيرة «العذراء خارقة للطبيعة» في كتاب مجمع «حكاوي بلدنا» عن دار كليوباترا 2018، فضلا عن رواية مشتركة مع إسراء سعيد عن دار كليوباترا بعنوان «13713».

تحدثت ولاء عن الكتابة قائلة: بالنسبة إلىّ هي عالم آخر ألجأ إليه هربا من مشاكل الحياة وضغوطها، في الحقيقة الكتابة بالنسبالي حياة أخرى أتمنى لو يستطيع الجميع أن يعيش تجربتها.

وعن الكتابة النسوية؛ قالت: «إن المصطلح نفسه غريب، أنا شايفة إن الكل من حقه بغض النظر عن جنسه الإبداع مالوش جنس أو لون أو دين معين، يكتب لو هنتكلم عن القلم النسائي فهو أكيد يستحق كتير لأنه ينافس أقلام ذكورية كتير أعرف مثلا نور عبد الحميد ودعاء عبد الرحمن ينافسوا أقلام قوية أخرى».

ولحياة «ولاء» الخاصة تأثير على إبداعها، معبرة عن ذلك بقولها: أنا خريجة آداب عين شمس، دراستى للتاريخ كانت بمثابة إلهام آخر لي ومنبع آخر للأفكار ومنها أتت بالطبع فكرة رواية «لعنة كا» التى تعتمد على الخط الهيروغليفى، بجانب إني مجرد طفلة طموحة في المزيد من الدراسة والتعلم.

وعن نظرتها للجوائز؛ أوضحت: الجوائز مهمة جدا، أنا فاكرة كويس أول مرة أشارك بمسابقة وخسرت وقتها زعلت جدا، لكن حاولت واجتهدت وقدرت أحصل على عدة جوائز، وتابعت: الجوائز كانت بمثابة حافز كبير ليا عشان أواصل، مش لمجرد أنى أحصد الجوائز ولكن أواصل عشان كل مرة بفوز بشيء معين ده بيسعد أهلى وأهل قريتى اللي بفتخر بيهم.

وتؤكد: أن الكتابة في أمان ما دام أصحاب دور النشر يقتنون فن اختيار العمل الصالح للنشر، أما عن مستقبلي فأتمنى بعد عدة سنوات أن أكون قد صنعت شيئا ما يجعل أهلى يرفعون رأسهم فخرا بي وأهل قريتى كذلك.

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