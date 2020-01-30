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تقارير ومتابعات

قبل «كورونا».. 3 أوبئة أثارت الذعر في العالم

الخميس 30/يناير/2020 - 10:57 م
جريدة الدستور
أمل شحاته
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سبّب فيروس كورونا الجديد الذعر في العالم، خاصة بعد ما أعلنت الصحة العالمية، حالة الطوارئ بسببه، حيث انتشرت العديد من حالات الوفاة بين المصابين به، وليس هذا الفيروس، هو الأول من نوعه الذي مثّل خطورة على العالم.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الأوبئة التي أودت بحياة الكثيرين

- "أنفلونزا الخنازير"
انتشر فيروس أنفلونزا الخنازير، في عام 2009، وقد اُكتشف أولا في المكسيك، قبل أن ينتشر في العديد من دول العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أنفلونزا الخنازير يعتبر من أكثر الفيروسات خطورة، حيث يقوم الفيروس بتحوير نفسه بشكل طفيف كل عامين إلى 3 أعوام، وعندما تبدأ الأجسام التي يستهدفها بتكوين مناعة نحوه، يتحور ويتمكن من الصمود أمام الجهاز المناعي، مسببا حدوث "جائحة" أو وباء يجتاح العالم كل عدة سنوات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في عام 2010، وفاة 18 ألف شخص جراء الوباء.

- وباء "أيبولا"

انتشر فيروس "أيبولا" القاتل شديد العدوى بسرعة عبر غينيا، إلى ليبيريا وسيراليون المجاورتين في عام 2013، ليعرف بعدها باسم فاشية "فيروس إيبولا في غرب أفريقيا"، الأمر الذي كاد يتسبب بانهيار اقتصادات البلدان الثلاثة، وتوفي حوالي 6000 شخص جراء الفيروس، وعاد الوباء ليضرب مجددا في عام 2018، وهذه المرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث فقد أكثر من 2200 شخص حياتهم، من بين حوالي 3300 إصابة تم تأكيدها.

- "فيروس زيكا"
بدأ في أوائل عام 2016 حيث وصل انتشار الفيروس لأعلى مستوياته في تاريخ الأميركيتين، حيث انتقل بعد ذلك لبلدان أخرى من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وفي عام 2016 أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على المستوى العالمي بسبب هذا الفيروس.

وفيما يخص كورونا، فإن أول حالة مشتبه بها لهذا الفيروس جرى الإبلاغ عنها للمنظمة الصحة العالمية، بوصفها فيروس كورونا المستجد، وكان أول تفش للمرض في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان بمقاطعة هوبي في الصين، قبل أن ينتقل إلى بانكوك في تايلاند وطوكيو في اليابان وسول في كوريا الجنوبية، ثم في مدن بكين وشنغهاي وغوانغدونغ في البر الصيني، وهونغ كونغ وماكاو، وإيفرت، وفيتنام، وسنغافورة.

وفي وقت لاحق جرى الإعلان عن إصابات بالفيروس في أستراليا وماليزيا وتايوان والولايات المتحدة وفرنسا، ومؤخرا أعلن عن حالة إصابة في كل من ألمانيا وسريلانكا وكمبوديا، وتضمنت الأعراض الموثقة حدوث حمى في 90% من الحالات، وضعف عام وسعال جاف في 80%، وضيق في النفس في 20%، مع ضائقة تنفسية في 15% من الحالات.

وحتى الآن، بلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 4500 شخص، منهم 52 حالة خارج الصين، بينما أودى الفيروس بحياة 132 شخصا، كلهم في مدينة ووهان.

ومن جهته قال رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن "العالم بأسره يجب أن يكون في حالة تأهب" لمحاربة فيروس كورونا الجديد، فيما تبحث المنظمة احتمال إعلان حالة الطوارئ العالمية.

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