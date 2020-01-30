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إسراء سعيد: بطلات قصصي وأشعاري فتيات قويات بدنيًّا وعقليًّا

الخميس 30/يناير/2020 - 10:57 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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عبرت الكاتبة الشابة إسراء سعيد عن وجهة نظرها بخصوص الكتابة، قائلة: محيرة بعض الشيء، هي واحدة من هواياتي وبها أقول ما يعجز لساني عن قوله ببعض الأحيان لأني انعزالية لا أحب التعامل مع البشر بشكل مباشر؛ لذا فالكتابة- أيًّا كان نوعها- أفضل وأسهل بكثير من أن أقول بعض الكلمات لفظًا.

لإسراء سعيد عدد من الأعمال أولهم «نوريم» عن دار ضاد، ونشرت الطبعة الثانية منها عن دار كليوباترا للنشر والتوزيع، وقصة قصيرة بعنوان «في بيتنا أفعى» لكتاب مجمع، وأخرى بعنوان «مُنَى مُنَى» في كتاب مجمع «الرجال لا يتزوجون الجميلات»، وقصة قصيرة دموية «ذات الصوت العالي» في كتاب مجمع بعنوان «حكاوي بلدنا»، ورواية «لعنة ميدا»، وصدر لها حديثا رواية مشتركة لها مع الكاتبة الشابة ولاء عادل عبد الوكيل، بعنوان «13713» عن دار كليوباترا.

وبخصوص الكتابة النسوية، قالت: أُعِدُّ نفسي من المدافعين عن حقوق المرأة، لذا ففي كتاباتي يجد القارئ أن معظم أبطال قصصي وأشعاري -باللغتين العربية والإنجليزية- في الواقع فتيات، لسن فتيات عاديات، بل هن فتيات قويات قهرن ظروفًا عائلية وغيرها من المشاكل، فتيات قويات بدنيًّا وعقليًّا. بالنسبة لي، أحب الكتابة عن فتيات مختلفات؛ لأني سئمتُ وجهة نظر المجتمعات عامةً وبخاصة المجتمعات العربية التي تُظْهِرُ المرأة كمجرد دور ثانٍ تسقط أرضًا من مجرد صفعة واحدة تلقتها من أي رجل.

وتذكر: الكتابة النسوية مهمة، ولكن من دون تسفيه دون أحد الجنسين؛ لأننا جميعًا خلقنا لنعيش بوئام ونعمر الكون سويًّا، أحب الكتابة النسوية لأنها تكسر أدوار الجنسين الموضوعة من قبل ما يُسَمون Sexists أو مؤيدي الجنسانية أو من يميزون جنسًا عن الآخر، ومن يسندون أدوارًا معينة لكلا الجنسين.

وعن حياتها الخاصة وتأثيرها على كتابتها، تقول: لقد مررتُ- ولا زلتُ أمر للآن- بظروف صعبة جعلتني الفتاة القوية التي أنا عليها الآن؛ لذا فأنا أحاول أن أُدخِلَ نوعًا جديدًا من الكتابة في مصر وفي المنطقة العربية برفقة صديقاتي الكاتبات من القُطْر العربي. لا أريد ذكر هذا، ولكن لا بأس لأن كل ما نفعله بحياتنا ويحدث لنا نستفيد منه كعظة، كفتاة انجذبتُ للأولاد عندما كنتُ مراهقة، انجذاب بريء لا شيء آخر فيه ولا أحد علم به لأن لدي كبرياءً منعني من البوح إلا لصديقاتي فحسب.

ولـ«إسراء» نظرة خاصة للجوائز، وعبرت عن ذلك قائلة: لنكن صرحاء، نحن بمصر تقريبًا تجاوزنا 100 مليون نسمة من ضمنهم أشخاص لم يُسَجَّلوا. ما نسبة الأشخاص الموهوبين التي قد تنتج من إجمالي 100 مليون؟ هل تقل عن مليون موهبة أم تزيد؟ لنفترض أنها مليون، كم نسبة الكُتَّاب من هذا المليون؟ لنقل إنها 50 ألفًا. مسابقات الكتابة لا تستوعب أكثر من عشرين شخصًا كفائزين. الشخص الفائز سيشعر أنه محظوظ بالتأكيد، ولكن ماذا عن الباقين؟

وتؤكد: الجوائز شيء يجعل الفائز يشعر أن تعبه أفضى إلى نتيجة، ولكن عدم الفوز لا يعني بالضرورة أن الروايات الخاسرة سيئة، لهذا ما أرجوه من منظمي المسابقات هو أن يرسلوا رسائل تشجيعية لمن خسروا ولكن أعمالهم جيدة وخسرتْ؛ لأن اللجنة اختارت الأفضل من بين الأفضل، الأمر ليس صعبًا؛ فبالطبع بعد الانتهاء من تقييم كل الأعمال المشاركة مع كتابة تقييم ورأيهم لكل قصة؛ سيعرفون ما القصص التي كُتِبَتْ بمجهود وبإتقان ولكنها لم تصل للتصفيات بسبب كونها ليستْ الأفضل من وجهة نظر الحكام، فالمديح والتشجيع هما أفضل جائزة لمن لم يفز؛ لكي لا يشعر أنه فاشل؛ فشعور كهذا مؤلم.

وعن رؤيتها لمستقبلها الشخصي، قالت: مبهم بالنسبة لي ولا أدري ما قد يحدث، أحب الكتابة وأحاول أن أكون مختلفة بقلمي بقصصي، هذا ما يمكنني تخيله.
إسراء سعيد: بطلات قصصي وأشعاري فتيات قويات بدنيًّا وعقليًّا
إسراء سعيد: بطلات قصصي وأشعاري فتيات قويات بدنيًّا وعقليًّا

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