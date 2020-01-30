«الوزراء»: عودة المصريين من ووهان الصينية على نفقة الدولة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة سترسل طائرة خاصة واحدة إلى مدينة ووهان الصينية، المنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا، لنقل المصريين الراغبين في العودة.وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تكاليف النقل كاملة على نفقة الحكومة، مشيرا إلى أن العائدين والطاقم الطبي وطاقم الطائرة الذين سيذهبون لإحضار المصريين من ووهان، سيخضعون جميعًا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.وأردف: "نؤكد أن العائدين ليسوا مرضى، فلم يثبت إصابة أي مصري، ولكنهم كانوا في مناطق خطر مرتفع يجب أن يودعوا حجر صحي لمدة 14 يوما، وكل من تعامل معهم سيوضع أيضًا تحت الملاحظة".وتابع: "لو لا قدر الله ظهرت على أحد إصابة، سيتم نقله لمستشفى مجهز حميات خاص للتعامل مع هذه الحالات"، وطمأن المصريين بأنه في حالة الإصابة لا يجب أن يقلق لأن نسبة الوفيات ليست عالية، وإنما في الحدود المعقولة، وإذا كان يتمتع بمناعة سيجتاز مرحلة العدوى بسهولة.