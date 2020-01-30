البورصة تربح 12 مليار جنيه خلال أسبوع
الخميس 30/يناير/2020 - 10:37 م
أكرم عمرانطباعة
ربحت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 11.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 708.1 مليار جنيه بنسبة 1.56%.
وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي، حصلت "الدستور" علي نسخة منه، أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 13918 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.39، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 ارتفاعا بنحو 0.75% مغلقا الفترة عند 538.4 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.14 ليغلق عند 1975 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر capped EGX30، سجل ارتفاعا بنحو 2.07% مغلقا عند 16099 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.87 %مغلقا الفترة عند 1395 نقطة.
وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي، حصلت "الدستور" علي نسخة منه، أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 13918 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.39، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 ارتفاعا بنحو 0.75% مغلقا الفترة عند 538.4 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.14 ليغلق عند 1975 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر capped EGX30، سجل ارتفاعا بنحو 2.07% مغلقا عند 16099 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.87 %مغلقا الفترة عند 1395 نقطة.