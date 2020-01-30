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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

الخميس 30/يناير/2020 - 10:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دينا المزين
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ضربت أزمة فيروس كورونا المتفشي في الصين، اقتصاد ذلك البلد الآسيوي بقوة، حيث بدأ يعاني من عدة أزمات على المستوى الاقتصادي.

وقال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الصين طالبت مصدري الحاصلات الزراعية بتأجيل شحنات البرتقال المصدرة إليها مبدئيا لمدة 10 أيام، نتيجة تراجع الطلب من التجار المحليين وإغلاق كثير من المطاعم والنوادي والمحال التجارية تخوفا من انتشار فيروس كورونا، والتزام كثيرين منهم الجلوس بالمنازل والابتعاد عن المناطق المزدحمة الجاذبة.

وعقب قرار تأجيل صادرات مصر من البرتقال، ترصد «الدستور» العلاقات التجارية بين البلدين، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

- وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات عليا بلغت 13.87 مليار دولار أمريكي 2018 مقابل 10.8 مليار دولار في 2017 كما وصل حجم الصادرات المصرية إلى الصين إلى 1.8 مليار دولار في 2018.

وكما جاء على لسان السفير الصيني «لياو لي تشانغ» أنه في الشهور الأولى من عام 2019 بلغ حجم التبادل التجاري المشترك بين مصر والصين نحو 5.4 مليار دولار بزيادة 5.3% على نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر زاد 74.9 مليون دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 بزيادة قدرها 66% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالنسبة للعلاقات المصرية والصينية، وفقا لما نقله موقع الهيئة العامة للاستعلامات فهي كالآتي:

- 13.87 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018.
- 10.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017.
- 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016.
- 600 مليون دولار إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر عام 2017.
- المركز 21 ترتيب الصين في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة بمصر عام 2017.
- 1320 عدد المشروعات المشتركة بين مصر والصين عام 2017.
- 1191 عدد المشروعات المشتركة بين مصر والصين خلال الفترة من 1970-2014.
- 488 مليون دولار قيمة صادرات مصر للصين عام 2013-2014.
- 4986 مليون دولار قيمة واردات مصر من الصين عام 2013-2014.

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