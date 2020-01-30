9.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول في البورصة خلال أسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 9.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على 29.78% إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 70.22% خلال الأسبوع.وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.2 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة،بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.5 %والعرب على 9.4 % بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 76.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 36.7 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.ومثلت تعاملات المصريين نحو 65.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.24%، وسجل العرب 7.9% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 190.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 199.4 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.