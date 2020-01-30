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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية

الخميس 30/يناير/2020 - 10:34 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مونيكا جرجس
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المطران Leonid نائب رئيس العلاقات الخارجية في الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، مساء اليوم بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تأتي الزيارة في إطار تقوية العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية.

وكان قد عقد بدير القديس الأمير تواضروس المشرقي بإيبارشية هولندا، فعاليات المشاورات اللاهوتية المنبثقة من لجنة العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

ترأس وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيافة الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس ورئيس لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية، وشارك في الوفد الأنبا أرساني أسقف هولندا "الإيبارشية المضيفة"، والأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنجلوس، والقمص كيرلس إبراهيم من لوس أنجلوس، والقس داود الأنطوني كاهن الكنيسة القبطية بموسكو.
البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية
البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية
البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية
البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية
البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية
البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية

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