في أول تعليق.. مُنقذ ابنته من تحت عجلات القطار يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

روى محمد محمود فرغلي، الأب الذي ظهر في الفيديو المتداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينقذ ابنته من تحت عجلات القطار، تفاصيل الواقعة.وقال الأب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه كان عائد إلى بيته في شمال سيناء بئر العبد، واستقلوا القطار من قنطرة غرب، والذي توقف في الإسماعيلية وكان عليهم تغيير القطار.وأضاف الأب أنه أثناء استقلال القطار الثاني عند بدء التحرك، انزلقت قدم ابنته الصغيرة، وسقطت بين الرصيف وعربة القطار، فنزل مسرعًا هو الآخر، واحتضن ابنته بجوار الرصيف قبل بدء تحرك القطار بسرعة.وعما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن الأب فرض عليه غرامة لأنه نزل على قضبان القطار، قال ضاحكًا: "محدش طلب مني غرامة".