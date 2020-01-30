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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ترامب ينشر صورة لجدار المكسيك

الخميس 30/يناير/2020 - 10:33 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة للجدار الفاصل بين حدود بلاده والمكسيك.

وغرد ترامب على حسابه الشخصي في «تويتر»: «صور رائعة للجدار الجنوبي مع وزير الدفاع مارك».

ونشر ترامب على تويتر صورًا تشير إلى الخطوات التى وصل إليها مشروعه المعروف باسم «جدار ترامب».

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية لرئاسة البلاد ببناء جدار على طول الحدود الممتدة لألفي ميل.

ثم تحدث بعد ذلك موضحا أن البناء سيقام على نصف المسافة فقط، لأن التضاريس الطبيعة، كالجبال والأنهار، تساعد في تغطية المسافة المتبقية.
ترامب ينشر صورة لجدار المكسيك
ترامب ينشر صورة لجدار المكسيك

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