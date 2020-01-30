رئيس حزب الغد يصدر قرارات تنظيمية جديدة

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، قرارا بتعيين قدري عبد العزيز إبراهيم بركة أمينًا للتنظيم بمحافظة الوادي الجديد، كما أصدر قرارا بتعيين الكاتب الصحفي الكبير عبد النبي عبد الستار أمينًا عامًا للإعلام بالحزب وتعيين علاء الدين رأفت شلتوت مساعدا لرئيس الحزب.يذكر أن موسى أصدر قرارات بتعيين عدد من قيادات الحزب، وهم مصطفى السيد سراج أمين تنظيم محافظة الدقهلية، ومحمد طلعت عرفة عبد المجيد أمينا مساعدًا للتنظيم بالدقهلية، ومايسة إبراهيم مصطفى أمينًا مساعدًا لشؤون الأندية، والسيد محمد أنيس محمد عدوي مساعدًا لرئيس الحزب لشئون الأندية، وباسم مصطفى عفيفي محمود مساعد أمين التبين والمعصرة وحلوان.كما تم تعيين محمد عنتر سيد أمين التنظيم بالحزب لحي السيدة زينب، ومحمد عبد الحي عبد الصادق مساعد أمين الحزب بحي السيدة زينب، ومحمد محسن عبد الواحد أمين السيدة زينب، وعلى حسين أحمد على حسين مساعد رئيس الحزب للمشروعات التنموية بالجيزة.