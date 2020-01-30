تامر أمين ساخرا من دراسة: «الراجل بكلمته مش بهرموناته وقهوته»

سخر الإعلامي تامر أمين، من دراسة أمريكية كشفت مؤخرًا أن تناول القهوة يزيد من هرمونات الأنوثة لدى الرجال.وظهر تامر أمين، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، وهو يحتسي كوبًا من القهوة وعلق على الدراسة قائلًا: "دعكم من هذه الدراسة وأشربوا قهوة مثلما تريدون فالرجل ليس بقهوته ولكنه بكلمته".وكانت الدراسة قد أجريت على مجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 55 عامًا، تم إعطائهم مشروبًا من القهوة على فترات، وأثبتت الدراسة أن هذا المشروب يؤثر على مستوى الأستروجين، في جسم الرجال لاحتوائه على كمية كبيرة من الكافيين.كما نصح الأطباء الرجال بعدم الإكثار من تناول الأسماك الدهنية، والحليب والخبز الأبيض، والذرة، وزيت بذور الكتان، حيث أن جميع هذه المنتجات تؤثر على مستوى الأستروجين في جسم الرجال وتؤدي إلى ارتفاعه بشكل كبير.