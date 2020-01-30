رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

الخميس 30/يناير/2020 - 10:23 م
سعيد صالح _ سحر
سعيد صالح _ سحر حمدي
وائل توفيق
طباعة
"اسمي ياسين محمد سعيد، مواليد 1948، من أب مصري وأم أردنية، انفصلت أمي عن أبي عام 1964، وقرر أبي أن أعيش معه في حي الجمالية القريب من الباطنية، بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية، فضلت الخروج من المدرسة لأن التعليم من وجهة نظري وسيلة للفقراء ليحصلوا على وظيفة، فأنا كنت ابنًا لرجل ثري، يعطيني أموالًا بلا حساب، فتعرفت على أبناء الأغنياء وتجار المخدرات في الباطنية".. هكذا عرّف "الكابتن قوطة" نفسه في حواره لجريدة الأحرار 1999.

أدمن "قوطة" كل أنواع المخدرات من الهيروين والكوكايين للحشيش والأفيون مرورًا بجميع أنواع البرشام، فطرده والده من البيت، وتبرأ منه "اعتبروا ابني مات".

اقترح صديق من أصدقاء "قوطة" أن يعمل مع أحد تجار الباطنية ضمن طاقم الحراسة مقابل أجر يومي 3 جنيهات، وكان مبلغًا كبيرًا وقتها، فترة الستينيات، ومن هنا بدأ رحلة دخوله عالم المخدرات.

حكى "قوطة" أن تاجر المخدرات الكبير الذي عمل برفقته، كانت له علاقات بنجوم المجتمع والمشاهير، فقد كانت ابنته خطيبة أحد لاعبي كرة القدم المشاهيربنادي الزمالك، ورفض "قوطة" ذكر اسمه واكتفى بالإشارة إلى حرف من اسمه "غ.س"، لم يكن لاعب كرة القدم المشهور يعرف أن والد خطيبته أحد كبار تجارة المخدرات، ولم يكن يعرف أيضًا أن تلك العلاقة بمثابة ممر آمن يصل منه والد خطيبته إلى أولاد الذوات في نادي الزمالك، لكن بعد علمه بهذه المكيدة فسخ الخطبة وترك كرة القدم وأعلن اعتزاله، لكن بعدما وصل والد خطيبته إلى مبتغاه واخترق شبكة العلاقات داخل نادي الزمالك، وصار وجهًا معروفًا مقربًا من الفنانين والمطربات وبعض المسئولين، وتوطدت علاقته بهم، وأصبح مأمنهم الوحيد في الحصول على المخدرات بكل أنواعها، وبأسعار منخفضة.

يحكي "قوطة" أن معلمه تاجر المخدرات، كان يخصص للفنانين "قعدة" خاصة تليق بهم وبمكانتهم في المجتمع، وكان من زبائنه الفنانة اللبنانية "هويدا" التي كانت تتعاطى الهيروين، وكان الفنان سعيد صالح يأتي للباطنية ليحصل على الهيروين، كذلك الفنان حاتم ذوالفقار.

ومن المشاهد الغريبة والمثيرة التي حكاها "قوطة"، أنه رأى أحد الفنانين المشاهير ومعه شريط فيديو لعيد ميلاد الراقصة سحر حمدي، وكان يحتوي مشاهد خليعة لكبار الفنانين، يقول "قوطة": "رأيناه والدهشة ترتسم على وجوهنا، لأن الكبار ظهروا بشكل خليع يصعب تصوره"، وطلب الفنان أن يحصل على "شمة" هيروين مقابل الشريط.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

منذ حوالي 13 ساعة

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

منذ يوم

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

الصور

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

image description

صور ندوة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح بحضور الدكتور محمد الباز

image description

ابنة مطروح تحصد ميدالتين في الأولمبياد الإفريقي لذوي الهمم

الأكثر قراءة

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

«الصحة العالمية» تعلن الطوارئ بشأن «كورونا»

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها

إنفوجراف

image description

وزيرة الهجرة: نوفر بدائل للشباب عن الهجرة غير الشرعية

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

image description

إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

رابط موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى

ملتقى القاهرة لأفلام التحريك يعلن عن مسابقة للأغنية المصورة

توافد جمهور غفير مع بداية الأسبوع الثانى لمعرض الكتاب