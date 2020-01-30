أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

أجرى الفنانون الرجال في السينما المصرية عمليات التجميل، لما اقتضته الضرورة الفنية وشروط المخرجين، حتى يتمكن هؤلاء الفنانون للمشاركة في تجسيد بعض الأدوار الفنية في الأفلام السينمائية.في كتابه "القاهرة وما فيها.. أمكنة أزمنة" للأديب الراحل مكاوي سعيد، حكى عن واقعة إجراء الفنان محمد فوزي عملية تجميل.يقول "مكاوي"، إن استديو مصر تعاقد مع الفنان محمد فوزي على بطولة فيلم "أصحاب السعادة" قصة سليمان نجيب، اعترض محمد كريم مخرج الفيلم على وجود "فوزي" لأن شفته عريضة ولهجته قروية، وتهكم عليه قائلًا:"أنتم جايبين لينا ممثل قارصه دبور في شفته، ده مينفعش يبقى دنجوان، والبنات تحبه".اشترط "كريم" على الفنان محمد فوزي أن يغير لهجته ويجري عملية تجميل لتصغير شفته، وبالفعل أجرى الفنان محمد فوزي عملية التجميل لدى أحد الأطباء الإنجليز، ونجحت، كما تدرب على تغيير لهجته القروية وتخلى عن مظهره الكلاسيكي للمطربين القدامى، وتخلص من سوالفه الطويلة وشاربه الرفيع المحدد، وشارك في بطولة الفيلم "أصحاب السعادة" إنتاج عام 1964.تقاضى الفنان محمد فوزي نظير البطولة، 1500 جنيه، وكان أكبر أجر تقاضاه في السينما خمسة آلاف جنيه عام 1960.لم يكن الفنان محمد فوزي هو الأول من بين الفنانين الرجال الذي يجري عملية تجميل، فقد أجرى الفنان يوسف وهبي عملية تجميل قبل خوضه فيلم "زينب" عام 1930.حسبما روى"وهبي" في حديث إذاعي، خضع لجراحة بدون بينج لارتفاع تكلفتها، وأجرى عملية تجميل لأنفه، ليتمكن من التمثيل، وأجراها لدى أحد الأطباء في ألمانيا، وشعر وقتها بألم مبرح، لكن شغفه وحبه للفن دفعه لتحمل كل هذا الألم.