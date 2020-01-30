فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

في لقاء تلفزيوني حكى الأديب الراحل أنيس منصور في إحدى حلقات برنامج "مصر النهاردة"، عن محاولات الانتحار التي أقدم عليها في حياته.

قال منصور أنه بعد حصوله على الترتيب الأول في الثانوية العامة، لم يجد من يشاركه فرحته، حتى والده ووالدته، لأنهما كان لا يجيدان القراءة أو الكتابة، ولا يستوعبان ما يدور في عقله، ولا يدركان أهمية التعليم التفوق بالنسبة إليه، قال: "نمت وسطهم، الاتنين كانوا عيانيين، أبويا وأمي، ومحدش كان بيسأل عليا، وكنت متخيل إن كل الأبهات والأمهات عيانيين زيهم".

قرر أنيس منصور الانتحار من أعلى كوبري طلخا، لكن فجأة ظهرت سيدة، وسألته عن صحة والده ووالدته، فقرر وقتها العودة عن قرار الانتحار، بعدما وجد من يطمئن ويسأل عن أحواله.

أما المرة الثانية، كانت بسبب تفكيره الفسلفي، بعدما فكر في جدوى الحياة من عدمها، فوجد أنها لا فائدة منها، لكن عاد عن القرار في اللحظات الأخيرة.