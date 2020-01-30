سعيد صالح يتألق في تسجيل «الفارس والأميرة»
الخميس 30/يناير/2020 - 10:15 م
محمد مجديطباعة
ظهر الفنان الراحل سعيد صالح، في مقطع فيديو خلال تسجيله لصوته في مسلسل الأنيميشن "الفارس والأميرة"، الذي انطلق عرضه مؤخرًا.
الفارس والأميرة تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك مصري سعودي، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.
الفيلم يشارك فيه محمد هنيدى، مدحت صالح، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، عبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، إضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين. شاهد
الفارس والأميرة تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك مصري سعودي، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.
الفيلم يشارك فيه محمد هنيدى، مدحت صالح، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، عبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، إضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين. شاهد