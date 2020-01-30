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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «الوفد»: حريصون على تطوير العلاقات المصرية اليابانية

الخميس 30/يناير/2020 - 10:13 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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أعرب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، عن كامل تقديره للعلاقات المصرية اليابانية وتميز تلك العلاقة، مؤكدا أن مصر حريصة على مواصلة تطوير وتعزيز تلك العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء بالسفير ماسكي نوكي، سفير اليابان في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي؛ بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب ورئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية وأعضاء اللجنة.

وأشار أبو شقة إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان في شهري يوليو وأغسطس التي عكست عمق هذه العلاقات، فاستقبل الرئيس السيسي رئيس شركة تيوتا بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وعدد من كبار المسئولين بالإضافة إلى سفير اليابان بالقاهرة والسفير بسام راضي المتحدث باسم رئيس الجمهورية.

وأشاد بنشاط "تيوتا" الممدد في مصر، وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع في أنشطتها في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر مثل محور قناة السويس وما سيتضمنه من مناطق صناعة ومراكز لوجستية فضلًا عن العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، وتطرق الحديث إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة لإصلاح الهيكل الرئيسي لمشروعات الطاقة الكهربائية والمتجددة.

وأكد أبوشقة أن حزب الوفد يرحب ويدعم الصداقة بين مصر واليابان ومزيد من التعاون في كل المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والرياضية وفي غيرها من المجالات.

حضر اللقاء كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.
رئيس «الوفد»: حريصون على تطوير العلاقات المصرية اليابانية
رئيس «الوفد»: حريصون على تطوير العلاقات المصرية اليابانية

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