تامر أمين يكشف سر عدم وضع قيود على السفر للصين

كشف تامر أمين سبب عدم منع رحلات الطيران إلى الصين وعدم وضع قيود على السفر والرحلات، مؤكدًا أنه لا بدّ أن تعلن منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا تحول إلى وباء.أضاف أمين، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "الوباء معناه أن المرض أصبح منتشرًا في كل مكان وأعداد الموتى والقتلى منه بالملايين ووقتها ينتقل الموضوع من فيروس يتم تحجيمه إلى حالة وباء والإجراءات القصوى في مواجهته".وتابع "حتى هذه اللحظة نتحدث عن فيروس مستوطن في الصين وأي شيء له علاقة بالصين، لأن كل الحالات التي تم اكتشافها عائدين من الصين إما صينين أو مواطنين عائدين من الصين وبالتحديد من مدينة ووهان بؤرة البلد".أكد أن شركة مصر للطيران قررت اليوم تعليق رحلاتها من وإلى الصين خلال الأيام المقبلة لحين الوقوف على تطورات الفيروس، كما أن وزارة الصحة أعلنت اليوم أن أي كلام وشائعات حول وجود حالات أو اشتباه لفيروس كورونا عبر مواقع التواصل غير صحيحة وأنه لم تسجل أي إصابات أو اشتباه إلى الآن.