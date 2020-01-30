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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مذيع يحذر: سيارة لادا تهدد أرواح المواطنين على الدائري (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 10:04 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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عرض حسام حداد، مقطع فيديو لـ(سيارة لادا) صغيرة تحمل أغراضًا ثقيلة على الطريق الدائري وتعرض رواد الطرق للخطر.

وقال حداد، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه كان يسير على الطريق الدائري إلى اتجاه وسط البلد والمنيب.

أضاف مذيع الحياة اليوم:"خطأ إني استخدمت التليفون وأنا أقود السيارة، لكني المشهد استفزني، سيارة صغيرة تحمل فرش مكتب كامل، أغراض ثقيلة، صاحب الممتلكات مستخسر يجيب سيارة مقابل حياتك وحياة من حولك، شخص مهمل".

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