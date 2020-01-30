مذيع يحذر: سيارة لادا تهدد أرواح المواطنين على الدائري (فيديو)

عرض حسام حداد، مقطع فيديو لـ(سيارة لادا) صغيرة تحمل أغراضًا ثقيلة على الطريق الدائري وتعرض رواد الطرق للخطر.وقال حداد، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه كان يسير على الطريق الدائري إلى اتجاه وسط البلد والمنيب.أضاف مذيع الحياة اليوم:"خطأ إني استخدمت التليفون وأنا أقود السيارة، لكني المشهد استفزني، سيارة صغيرة تحمل فرش مكتب كامل، أغراض ثقيلة، صاحب الممتلكات مستخسر يجيب سيارة مقابل حياتك وحياة من حولك، شخص مهمل".