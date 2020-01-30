مستشفى نيويورك تكشف حقيقة إصابة مصريين بـ«كورونا»

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن نسبة الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد لا تتعدى 4%، مشيرًا إلى أنه ليس كل مصاب بالفيروس سيتوفى، إلا إذا كان المصاب لديه نقص في المناعة أو شخص مسن.أضاف أمين، خلال مداخلة ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية extra news، مساء الخميس، أنه تم اكتشاف 4 حالات فقط مصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا تسببت في تهويل الوضع، وإثارة خوف المواطنين.كما أوضح رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن الجالية المصرية في نيويورك بصحة جيدة، ولم ترصد أي إصابات بينهم بالفيروس.