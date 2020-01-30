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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية..

«الصحة»: غرفة أزمات لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين

الخميس 30/يناير/2020 - 09:44 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تشكيل وانعقاد غرفة إدراة أزمات تعمل على مدار 24 ساعة تضم ممثلين من جميع الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

جاء ذلك اليوم، خلال ترؤس وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلين عن الجهات الأمنية، لمناقشة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة أكدت أنه يجرى تجهيز حجر صحى حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي "فترة حضانة المرض".

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إمداد الحجر الصحى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، بالإضافة إلى معامل دم وفيروسات وكيمياء وعيادات في مختلف التخصصات الطبية، لتلبية احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة.

وأضاف: أن الوزيرة أوضحت أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتنفيذ خطة التأمين الطبي للمواطنين المصريين القادمين من الصين، وتتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.

وأوضح أن الاجتماع تناول خطة تأمين القادمين والأطقم الطبية وجميع المتعاملين معهم، وسيتم توفير طاقم طبي على متن الطائرة التي ستقل المصريين من الصين حيث يشمل الطاقم ثلاثة أطباء "طبيبين للحجر الصحي وآخر لمكافحة العدوى"، وثلاثة من التمريض، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في وسائل نقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي، كما سيتم التعامل مع النفايات طبقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تمت مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.

وفي إطار تعزيز سبل التعاون بين مصر والصين لمواجهة فيروس الكورونا المستجد، كشفت الدكتورة هالة زايد عن إمداد دولة الصين بشحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، مؤكدة أن الدولة ستقدم جميع سبل الدعم للصينيين المتواجدين في مصر لاستفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية أسوة بالمصريين خاصة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين.
«الصحة»: غرفة أزمات لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين
«الصحة»: غرفة أزمات لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين
«الصحة»: غرفة أزمات لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين
«الصحة»: غرفة أزمات لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين
«الصحة»: غرفة أزمات لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين
«الصحة»: غرفة أزمات لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين

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