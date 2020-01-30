1 فبراير.. «يوم الدين» يفتتح نادي سينما أسيوط

يفتتح المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، نادي سينما أسيوط، وذلك في السادسة من مساء السبت المقبل، بقصر ثقافة أسيوط.يأتي ذلك في إطار سعي المركز القومي للسينما إلى نشر الثقافة السينمائية ومحاربة الجهل والتطرف الفكري في صعيد مصر.ومن المقرر أن يفتتح النادي بعرض فيلم يوم الدين للمخرج "أبو بكر شوقي" والذي تدور أحداثة حول رحلة على الطريق عن رجل يدعى بشاي في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام.وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره خلال رحلة عبر أنحاء (مصر) في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.عقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائى "أحمد النبوي وأحمد عسر".