زينة تصنع حالة من البهجة بعد ظهورها فى برنامج «الحكاية»

تحولت حلقة برنامج «الحكاية» التى استضاف فيها الإعلامى عمرو أديب، النجمة «زينة»، إلى نقطة تحول ومرحلة فارقة فى حياتها الفنية، حيث استطاعت أن تصنع لنفسها أمام جمهورها حالة خاصة جدا اتسمت بالصراحة والوضوح وهى أنها ولأول مرة بعد ١٠ سنوات من الاختفاء تحدثت عن قضيتها مع النجم أحمد عز وكشفت النقاب عن الكثير من التفاصيل التى لم يكن يعرفها أحد وخاصة فيما يتعلق بإنكار أحمد عز نسب أطفاله الاثنين الذى وضعتهما زينة بعد زواجها "العرفى" منه وسفرهما إلى أمريكا.حديث زينة على هذا النحو من الصراحة والوضوح ترك شعورًا لدى المشاهدين بالتعاطف الشديد معها ليس هذا وحسب بل أشعلت هذه الحلقة مواقع التواصل الاجتماعى، وأثارت الكثير من الغضب تجاه أحمد عز الذى اعتبره البعض «نجم من ورق» وأن نجوميته التى يظهر بها من خلال الشاشة مجرد نجومية زائفة حيث كان من الأحرى أن يكون نجمًا حقيقيًا بأن يعترف بنسب أطفاله له خاصة أن الفنانة زينة أنصفها القضاء بحصولها على حكم لصالحها وأن الأطفال هم أبناء أحمد عز الذى ظل يعاند ويرفض الاعتراف بنسبهم له حتى بعد أن قال القضاء كلمته.واللافت للنظر أن زينة فى برنامج الحكاية لم يصدر عنها أى نوع من التجريح لأحمد عز بل ظلت تذكره بكل خير باعتباره أب لأبنائها ولم تكتف بذلك بل أشارت إلى أنه إنسان طيب القلب ومتدين.ولاتزال أصداء الحلقة تتزايد يومًا بعد الآخر لتتحول زينة إلى حالة خاصة جدًا تضعها فى المكانة التى تستحقها من التقدير والاحترام.