الجزائر تفكك خلية إرهابية تضم 17 عنصرا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، تفكيك خلية إرهابية تضم 17 عنصرا ينشطون بعدة ولايات.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن بعض عناصر هذه الخلية الإرهابية لهم سوابق قضائية في قضايا إرهابية، وأنه تم التحفظ على مسدس آلي خلال العملية التي قام بها عناصر الجيش الجزائري.وتم تقديم الموقوفين أمام القضاء، حيث جرى إيداع 13 عنصرا من هذه الخلية تحت الرقابة القضائية، بينما تم الإفراج عن البقية.