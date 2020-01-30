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الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في افتتاح الكنيسة الرسولية بطما

الخميس 30/يناير/2020 - 08:48 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي
مونيكا جرجس
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في افتتاح الكنيسة الرسولية بطما، بعد تجديدها بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من محافظة سوهاج.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، إن افتتاح الكنيسة الرسولية بطما اليوم هو رسالة حقيقية تعكس ما نعيشه من حرية المعتقد وحرية الممارسة، وهو صلب عملية العيش المشترك التي تؤصل لها الدولة المصرية.

كما شارك في الاحتفال القس جمال فهيم، راعي الكنيسة الرسولية بطما، الدكتور القس عزت إرميا، رئيس مجمع مصر العليا، القس نصر أمين، السكرتير العام، الدكتور القس صفا وليم، رئيس اللجان الروحية بالكنيسة الرسولية، القس جوزيف وليم، راعي الكنيسة الرسولية الثالثة بالمنيا، القس إدوارد فيناز، راعي كنيسة نهضة القداسة بطما، الشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، الشيخ عياد سليمان، أمين الصندوق العام بالكنيسة الرسولية، القس اليشع فهمي، راعي كنيسة القديس ريتا.

يأتي هذا في إطار جولة لرئيس الطائفة الإنجيلية بصعيد مصر تشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج؛ للمشاركة في رسامات قسوس جدد وافتتاح عدد من الكنائس.

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