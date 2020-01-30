وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب





حدثت نفسي لبعض الوقت في هذا السؤال الشائك. توقف. لا أقصد شيئا قبيحا لا سمح الله، ولكن سألت نفسي، ما هو الشيء الأكبر من الحب!لا أقصد المصطلحات الأخرى، من العشق للهيام، والولع، لا أريد ما في المعجم، ولكن أريد أن أقبض بعقلي على عين ما بعد الحب.الحب مخُتلفٌ عليه، وهو متنوع، فحب الأم غير الحبيبة، غير الابن، والصاحب، غير هذا الغريب الذي ترك فينا بصمة، فأحببناه.الحب يتنوع بتنوع التكاليف والمسؤوليات، بعضهم نحبهم حتى حدٍ معين، ولكن إن كانوا معنا، فإن سوءاتهم تقتلنا، نعرف أن فيهم شيء ما خاطئ، ولكن ما دامت تلك المساحة المريحة بيننا، سنظل متحابين.ولكن حيرتي منطلقها كان تعليق من حساب فتاة على موقع «تويتر» على واقعة قفز أب ليحمي جسد ابنته التي وقعت أمام عجلات القطار في الإسماعيلية. الواقعة شهيرة، والأب سُمّي «سوبر بابا»، ورحمات الله كان لها النصيب الأكبر، وأخرجتهما سالمين آمنين.ولكن ماذا قالت الفتاة؟عاطفة الأبوة تجاه ابنته غلبت غريزة البقاءغلبت الخوفغلبت رعب المكانهذا شيء أكبر من الحبتركت كل الأشياء، وانتبهت لهذا التعليق، لأنه سؤال كبير، فنحن حينما «نتمطع» نقول لفلان أنا أحبك، وحينما تغلبنا الشاعرية نصفه بالبدر والقمر ونور الشمس، وسبب الحياة، وغذاء الروح، وكله تعدد كلمات لوصف نفس الشيء.ما هو الشيء الأكبر من الحب والذي يجعله يتخطى غريزة البقاء؟ الحقيقة بعدما فكرت هداني عقلي وقلبي إلى إجابة واحدة، هي غريزة البقاء نفسها، فهو لم يتغلب عليها، بل فعل ما تمليه عليه بالضبط.كيف ذلك؟أحيانا نحب أحدهم، للدرجة التي يكون هو جزء منا، هو في كل مكان.. في أطرافنا وجوارحنا، ويسكن مكامن الضعف، ويكون سبيل لنا للقوة، وعند تلك المرحلة، فإن صراعك مع العالم لحماية هذا الآخر، الذي هو أنت، هو في الحقيقة غريزة بقاء.هو الذي يجعلك تصل لتلك اللحظة التي تفقد فيها صوابك، وفكرك، وكل عقلانيتك وخوفك، تتجاهل كل شيء، فتذهب للجحيم، مرغما، لأنك بحسبه تفوق سرعتها الضوء والصوت، كمثل التي بين الكاف والنون في «كُن» تجد نفسك تقف في وجه الخطر.حينما نخاف ونجزع، فنحن أما خيار من اثنين، إما المهاجمة بقوة، أو الهرب بسرعة، أما حالة الذي منك ولكنه في قلب الخطر، فإن خياراتك تتبدل، فإما الهجوم، وإما الموت.لهذا ربما، قد يكون ما فعله الأب شيء أكبر من الحب.