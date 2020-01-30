قوافل طبية لمرضى العيون في بني سويف (صور)

أطلق صندوق تحيا مصر اليوم بالتعاون مع مؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية بقرية الميمون التابعة لمركز شمال بني سويف، قافلة نور الحياة لمرضى العيون، وتم تنظمها بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف وتستمر حتى غد الجمعة.واستهدفت القافلة في يومها الأول عدد من قرى مركز الواسطى وهى (أبوصير، إفوه، عطف إفوه الميمون، وميدوم) وتستكمل القافلة غدا المستهدفين من باقي قرى مركز الواسطى، ويبلغ عدد المستهدفين من القافلة ١٢٠٠ مريض من مرضى العيون الذين هم خارج منظومة التأمين الصحي، والتأمين الطبي الخاص.وسيتم التعامل مع مخرجات القافلة بصرف النظارات للمحتاجين والعلاج اللازم وتحويل التدخلات الجراحية إلى مستشفى بني سويف العسكري، ويتم تنفيذها وفقا لأعلي التقنيات الطبية الحديثة على يد أطباء استشاريين متخصصين في طب وجراحة العيون، الأمر الذي ينعكس على ثقة المستهدفين من القافلة الطبية والقوافل التي تنظمها المؤسسة.