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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فؤاد بدراوى: مجلس الشيوخ أصبح لديه اختصاصات واضحة المعالم

الخميس 30/يناير/2020 - 08:41 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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قال النائب الوفدى فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن القوى الحزبية عقدت حوارًا وطنيًا بحضور ما يقرب من 10 أحزاب، لوضع الرؤية للنظام الانتخابى القادم وهناك العديد من الآراء من قبل الأحزاب المشاركة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجميع تحدث عن إجراء الانتخاب بنظام القائمة النسبية، والبعض الآخر اقترح القائمة بنسبة 75% فى مقابل 25% للنظام الفردى وهذا هو الأقرب.

وأشار بدراوى إلى ضرورة استماع الأحزاب السياسية لكل الآراء سواء الأحزاب أو القوى السياسية أو غيرها للوصول لتوافق شامل وكامل، لافتا إلى أن مشروع نظام الانتخابات يقدم من الحزب ويعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس أو تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون، ويعرض أيضا على اللجنة الدستورية واللجان النوعية المختصة ثم يعرض على اللجنة العامة للموافقة من قبل الأعضاء.

وحول الصعوبات التى تواجه قانون الانتخابات، قال بدراوي: "إن من أبرزها الآراء المختلفة للأحزاب السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية، حيث هناك من يتفق مع نظام القائمة النسبية، والتى تتسبب فى اندلاع المشكلات داخل الحزب الواحد، فحين نتحدث عن وجود تحالف بين الأحزاب لخوض الانتخابات القادمة، فهل يمكن تطبيق القائمة النسبية فى هذا الحال؟ بالطبع سوف تحدث مشاكل وصراعات بين هذه الأحزاب، حول أولوية الترتيب فى القائمة، ولذلك فإن القائمة المطلقة بنسبه 75% للقائمة و25 للفردى هى الأفضل خلال هذه الفترة".

وحول دور مجلس الشيوخ القادم، أكد بدراوى أن مجلس الشورى فى الماضى لم تكن لديه اختصاصات ولكن بعد التعديلات الدستورية، فإن مجلس الشيوخ أصبحت لديه اختصاصات واضحة المعالم مثل التى يتمتع بها مجلس النواب بعيدًا عن الأدوات الرقابية التى يتمتع بها مجلس النواب ومجلس الشيوخ سوف يناقش ويبحث كل المشاكل التى يعانى منها المواطنون، لذلك فإن دوره سوف يكون هاما جدا.
فؤاد بدراوى: مجلس الشيوخ أصبح لديه اختصاصات واضحة المعالم
فؤاد بدراوى: مجلس الشيوخ أصبح لديه اختصاصات واضحة المعالم

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