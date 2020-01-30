تحرير 733 محضر تمويني خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط

قال المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، إن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط وتحرير 733 محضر تمويني متنوع بـ 7 مراكز ضمن حملة اليوم الواحد التي تنظمها المحافظة بصفة مستمرة ومفاجئة لمحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من مظاهر الغش بالتنسيق بين المحافظة والتموين والطب البيطري والصحة والمرافق ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء.وأضاف الطيبي أن حملة اليوم الواحد أسفرت عن ضبط وتحرير 116 محضر بمركز ديروط و121 محضر بمركز منفلوط و83 محضر بمركز الفتح و171 بمركز ساحل سليم و136 بمركز البداري و86 بمركز صدفا و20 بمركز الغنايم، مشددا على تكثيف الحملات التموينية بصفة مستمرة لضبط الأسواق ومحاربة الغش التجاري وأحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسعار.