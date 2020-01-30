مي عمر تخطف الأنظار بـ«النيود» (صور)

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي شريف عامر، لصالح إحدى المجلات الفنية.وتألقت مي عمر خلال الجلسة بفستان باللون «النيود» واسع وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وكشفت خلال حوارها عن أمنيتها التي تحققت مع الفنان الكبير عادل إمام.وتشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الفتوة» مع الفنان ياسر جلال، وتدور أحداثه في زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، وتعتمد من خلاله على ظهورها بطابع شعبي يتم تقديمه وتناوله بشكل اجتماعي مطعم بالجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.